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Авіація рф продовжує бомбити бєлгородщину: 13 травня "нештатно" скинули ще два ФАБ-500

Авіація рф продовжує бомбити бєлгородщину: 13 травня "нештатно" скинули ще два ФАБ-500

Київ • УНН

 • 48839 перегляди

Російська авіація скинула кілька бомб, що не розірвалися, на бєлгородську область, не спричинивши жертв.

Російська авіація вчора "загубила" ще дві авіабомби над бєлгородською областю, передає УНН із посиланням на Astra.

Деталі

13 травня в полі поряд із російським селом Варварівка знайшли авіабомбу ФАБ-500, що впала. За даними ASTRA, вона знову "нештатно" зійшла під час роботи вкс рф. Постраждалих не було, евакуації не було.

Цього ж дня за півкілометра від села Микільське знайшли ще одну авіабомбу — ФАБ-250. Постраждалих не було.

Знищити боєприпаси, що "нештатно зійшли", не долетіли до України, повинні сьогодні.

Раніше ASTRA повідомляла, що за 10-11 травня зс рф впустили на бєлгородську область 5 авіабомб. За останні 3 місяці на російські та окуповані українські регіони російські ВКС скинули щонайменше 32 ФАБ.

4 травня російський літак скинув на Білгород ФАБ-500, внаслідок чого 7 людей було поранено, 31 домоволодіння та 10 авто пошкоджено. Російська влада причину цієї події знову приховала.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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