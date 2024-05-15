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Авіація рф впустила боєприпас на селище у воронезькій області - росЗМІ

Авіація рф впустила боєприпас на селище у воронезькій області - росЗМІ

Київ • УНН

 • 32414 перегляди

Російський літак скинув непізнаний боєприпас на селище у воронезькій області, внаслідок чого стався вибух і утворилася воронка, але жертв немає.

Російський літак скинув авіаційний боєприпас на селище у воронезькій області рф, боєприпас вибухнув, постраждалих немає, повідомляє російський телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

"Невстановлений авіаційний боєприпас упав із російського літака на селище пробудження у воронезькій області ввечері 14 травня", - повідомляють джерела ASTRA.

"Боєприпас вибухнув, на місці утворилася воронка глибиною близько метра. Постраждалих немає", - зазначено в повідомленні.

За день цього, 12 травня, як повідомляв телеграм-канал, дві авіабомби вкс рф впустили на бєлгородську область рф. Раніше повідомлялося, що за 10-11 травня зс рф впустили на бєлгородську область 5 авіабомб. 4 травня російський літак скинув на бєлгород ФАБ-500, унаслідок чого 7 осіб було поранено, 31 домоволодіння і 10 авто пошкоджено. Російська влада причину цієї події приховала.

Таким чином, за останні 3 місяці на російські та окуповані українські регіони російські вкс рф скинули щонайменше 35 ФАБ і один невстановлений боєприпас, вказує телеграм-канал.

Авіація рф продовжує бомбити бєлгородщину: 13 травня "нештатно" скинули ще два ФАБ-50014.05.2024, 22:15 • 48839 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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