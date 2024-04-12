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Авиалинии США призывают Байдена остановить новые рейсы в Китай из-за "антиконкурентной" политики
Крупнейшие американские авиакомпании и авиационные профсоюзы призвали администрацию Байдена приостановить утверждение дополнительных рейсов между США и Китаем из-за "антиконкурентной политики" Китая.
Anera возобновляет гуманитарную работу в Газе после израильского авиаудара
Американская благотворительная организация Anera возобновила свою гуманитарную деятельность в Газе после временного приостановления операций из-за израильского авиаудара, в результате которого погибли семь сотрудников Всемирной центральной кухни.
Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе на Харьковщине
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Харьковской области.
В Хмельницкой области произошли взрывы
В Хмельницкой области были слышны взрывы.
В Киеве открылась выставка "Несокрушимые традиции", на которой представлены произведения поврежденной российской ракетой Академии им
В Киеве открылась выставка "Несокрушимые традиции", на которой представлено более 200 работ студентов и преподавателей поврежденной российской ракетой Академии имени Михаила Бойчука.
Зафиксированы группы БпЛА в восточной части Одесской области на границе с Николаевской областью
Военно-воздушные Силы Украины обнаружили несколько групп беспилотников на востоке и юго-востоке Одесской области вблизи границы с Николаевской областью, которые двигались на северо-запад.
россияне получили доступ к обучению пилотов в Финляндии
Граждане рф могут снова проходить подготовку пилотов в Финляндии после того, как суд ЕС отменил санкции, ограничивающие их полеты в Европе, но они не могут управлять самолетами, принадлежащими рф.
БпЛА противника продвигаются на запад
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что вражеские беспилотники движутся на запад.
Великобритания предостерегает Иран от эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Иран деэскалировать напряженность и воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему насилию и более широкому конфликту на Ближнем Востоке.
META запускает защиту от обнаженных изображений для частных сообщений в Instagram
Компания META запустила новую функцию автоматического размытия изображений обнаженной натуры в личных сообщениях Instagram, направленную на борьбу с распространением нежелательного интимного контента и защиту пользователей, особенно несовершеннолетних, от получения неприемлемого контента.