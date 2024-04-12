Авиалинии США призывают Байдена остановить новые рейсы в Китай из-за "антиконкурентной" политики

Эксклюзивные авиакомпании США и профсоюзы призывают администрацию Байдена воздержаться от утверждения дополнительных авиарейсов в Китай.

Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

В четверг крупные американские авиакомпании и авиационные профсоюзы выразили призыв к администрации президента Байдена о приостановлении утверждения дополнительных рейсов между Китаем и Соединенными Штатами.

Их просьба базируется на продолжающейся "антиконкурентной политике китайского правительства".

В феврале этого года Министерство транспорта США объявило о возможности увеличения еженедельных рейсов китайских пассажирских авиакомпаний в обе стороны между странами до 50, начиная с 31 марта, по сравнению с состоянием на тот момент - 35 рейсов в неделю, что составляет около трети от уровня до пандемии.

Хотя американским авиакомпаниям также разрешено было осуществлять 50 рейсов в неделю, пока они не используют все эти возможности.

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