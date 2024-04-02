США предостерегают Китай от действий для помощи поддержать агрессию рф в Украине

США предостерегают Китай от действий, чтобы помочь поддержать агрессию россии в Украине. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге 1 апреля, пишет УНН.

Мы ясно дали понять, что мы имеем беспокойство по поводу, я думаю, полномасштабного партнерства,.. которое мы наблюдаем между россией и Китаем. Мы очень четко дали понять, что не хотим, чтобы Китай делал что-то, чтобы помочь поддержать агрессию россии в Украине, и мы будем продолжать это четко заявлять