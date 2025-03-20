Авиакомпания минобороны рф оказалась на грани банкротства - СМИ
Киев • УНН
российская авиакомпания "космос", принадлежащая министерству обороны российской федерации, оказалась на грани банкротства. Компания приостановила сертификат эксплуатанта, имеет один самолет и иск от налоговой.
Авиакомпания "космос", принадлежащая структуре министерства обороны рф, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями и оказалась на грани банкротства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Отмечается, что перевозчик, ранее входивший в состав "роскосмоса", официально обратился в росавиацию с просьбой приостановить его сертификат эксплуатанта.
В настоящее время у компании остается только один самолет, а количество сотрудников сократилось почти в пять раз.
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СМИ уточняют, что по данным росавиации, сертификат эксплуатанта авиакомпании "космос" был приостановлен 20 февраля по ее собственной инициативе.
"По федеральным авиационным правилам компания имеет 270 дней на восстановление документа, но для этого необходимо избежать введения внешнего управления", - пишут российские СМИ.
Напомним
В начале марта воздушно-космические силы россии запустили ракету "союз" с космическим аппаратом, предназначенным для оборонных целей. Аппарат стартовал с космодрома плесецк, расположенного в архангельской области на севере россии.
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