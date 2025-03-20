Авіакомпанія міноборони рф опинилася на межі банкрутства - ЗМІ

Авіакомпанія "космос", що належить структурі міністерства оборони рф, зіткнулася з серйозними фінансовими труднощами і опинилася на межі банкрутства. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

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Зазначається, що перевізник, який раніше входив до складу "роскосмосу", офіційно звернувся до росавіації з проханням призупинити його сертифікат експлуатанта.

В даний час у компанії залишається лише один літак, а кількість співробітників скоротилася майже вп'ятеро.

Основний акціонер перестав фінансувати перевізника, а податкова інспекція вже ініціювала судовий процес щодо визнання компанії банкрутом. Поінформовані джерела ... сумніваються у перспективах порятунку авіакомпанії, незважаючи на наявні допуски та компетенції - йдеться у повідомленні.

ЗМІ уточнюють, що за даними росавіації, сертифікат експлуатанта авіакомпанії "космос" було припинено 20 лютого за її власною ініціативою.

"За федеральними авіаційними правилами компанія має 270 днів на відновлення документа, але для цього необхідно уникнути запровадження зовнішнього управління", - пишуть російські ЗМІ.

Нагадаємо

На початку березня повітряно-космічні сили росії запустили ракету "союз" із космічним апаратом, призначеним для оборонних цілей. Апарат стартував з космодрому плесецьк, розташованого в архангельській області на півночі росії.

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