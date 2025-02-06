Несподівана відставка: путін звільнив голову "роскосмосу" борисова

Генерального директора "роскосмосу" юрія борисова відправлено у відставку відповідним указом путіна. На його місце призначено дмитра баканова, який раніше обіймав посаду заступника міністра транспорту.

Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Борисов керував "Роскосмосом" із липня 2022 року, змінивши на цій посаді дмитра рогозіна, який очолював державну корпорацію протягом чотирьох років. Рішення про зміну керівництва стало несподіванкою для більшості працівників "роскосмосу" – вони дізналися про нього лише вранці четверга.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, відставка борисова відбулася дуже швидко, фактично за один вечір. Серед можливих причин кадрових змін називають проблеми з реалізацією проєкту Національного космічного центру в москві, який зводять на території ГКНПЦ імені Хрунічева.

Вартість будівництва постійно зростає, через що змінюється розподіл територій і постає питання подальших витрат на експлуатацію об’єкта.

Ротація проводиться, корпорації необхідно динамічно розвиватися, тому відбувається ротація - сказав прессекретар путіна дмитро пєсков на брифінгу.

Нагадаємо

"Роскосмос" регулярно стикається з проблемами на МКС. Космонавти зіткнулися з токсичним запахом під час місії з перевезення трьох тонн продовольства, палива та припасів на МКС.