Неожиданная отставка: путин уволил главу «роскосмоса» борисова

Генеральный директор «роскосмоса» Юрий Борисов отправлен в отставку соответствующим указом Путина. На его место назначен Дмитрий Баканов, ранее занимавший должность заместителя министра транспорта.

Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Борисов руководил «Роскосмосом» с июля 2022 года, сменив на этом посту Дмитрия рогозина, который возглавлял государственную корпорацию в течение четырех лет. Решение о смене руководства стало неожиданностью для большинства работников «роскосмоса» - они узнали о нем только утром четверга.

По словам источника, знакомого с ситуацией, отставка Борисова произошла очень быстро, фактически за один вечер. Среди возможных причин кадровых изменений называют проблемы с реализацией проекта Национального космического центра в Москве, который возводят на территории ГКНПЦ имени Хруничева.

Стоимость строительства постоянно растет, из-за чего меняется распределение территорий и встает вопрос дальнейших расходов на эксплуатацию объекта.

Ротация проводится, корпорации необходимо динамично развиваться, поэтому происходит ротация - сказал пресс-секретарь путина дмитрий песков на брифинге.

Напомним,

«Роскосмос» регулярно сталкивается с проблемами на МКС. Космонавты столкнулись с токсичным запахом во время миссии по перевозке трех тонн продовольствия, топлива и припасов на МКС.