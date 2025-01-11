Авиакатастрофа в Южной Корее: Сеул говорит, черные ящики прекратили запись примерно за 4 минуты до аварии
Киев • УНН
Бортовые самописцы самолета Boeing, разбившегося в Южной Корее, прекратили запись примерно за 4 минуты до катастрофы после сообщения о столкновении с птицей. В авиакатастрофе погибло 179 человек, выжили только двое членов экипажа.
Два черных ящика самолета Boeing, который попал в самую страшную на территории Южной Кореи авиакатастрофу, прекратили запись примерно за четыре минуты до катастрофы, заявило министерство транспорта страны в субботу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Ранее южнокорейские следователи заявили, что данные полета и бортовые речевые самописцы сыграли ключевую роль в выяснении причины катастрофы в прошлом месяце, в которой погибло 179 человек.
Это произошло примерно через четыре минуты после того, как пилот авиалайнера Jeju Air сообщил о столкновении с птицей.
Власти, расследующие катастрофу, планируют проанализировать, что заставило черные ящики прекратить запись, говорится в заявлении министерства.
Сначала речевой самописец был проанализирован в Южной Корее, и, когда обнаружилось отсутствие данных, его отправили в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте США, заявило министерство.
Регистраторы черных ящиков собирают данные о переговорах пилотов в кабине, а также о том, как работают системы самолета в полете.
Самолет Jeju Air 7C2216, вылетевший из столицы Таиланда Бангкока в Муан на юго-западе Южной Кореи, совершил посадку на брюхо и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы регионального аэропорта 29 декабря, взорвавшись после удара о насыпь. Выжили только два человека - члены экипажа, сидевшие в хвостовой части.
За две минуты до того, как пилоты объявили экстренный сигнал Mayday, управление воздушным движением предупредило об активности птиц.
Сим Джай-дон, бывший следователь по авариям в министерстве транспорта, сказал, что обнаружение отсутствующих данных в решающих последних минутах Boeing 737-800 бюджетной авиакомпании было неожиданным и предполагает, что все питание, включая резервное, могло быть отключено, что бывает редко.
Министерство транспорта заявило, что в ходе расследования будут использованы другие доступные данные, и что это обеспечит прозрачность расследования и предоставление информации семьям жертв.
Расследование также сосредоточилось на насыпи, в которую врезался самолет, которая была спроектирована как опора для системы «локатора», используемой для помощи при посадке самолетов, включая то, почему она была построена из такого жесткого материала и так близко к концу взлетно-посадочной полосы.
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