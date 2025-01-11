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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Авиакатастрофа в Южной Корее: Сеул говорит, черные ящики прекратили запись примерно за 4 минуты до аварии

Киев  •  УНН

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Бортовые самописцы самолета Boeing, разбившегося в Южной Корее, прекратили запись примерно за 4 минуты до катастрофы после сообщения о столкновении с птицей. В авиакатастрофе погибло 179 человек, выжили только двое членов экипажа.

Два черных ящика самолета Boeing, который попал в самую страшную на территории Южной Кореи авиакатастрофу, прекратили запись примерно за четыре минуты до катастрофы, заявило министерство транспорта страны в субботу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ранее южнокорейские следователи заявили, что данные полета и бортовые речевые самописцы сыграли ключевую роль в выяснении причины катастрофы в прошлом месяце, в которой погибло 179 человек.

Это произошло примерно через четыре минуты после того, как пилот авиалайнера Jeju Air сообщил о столкновении с птицей.

Власти, расследующие катастрофу, планируют проанализировать, что заставило черные ящики прекратить запись, говорится в заявлении министерства.

Сначала речевой самописец был проанализирован в Южной Корее, и, когда обнаружилось отсутствие данных, его отправили в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте США, заявило министерство.

Регистраторы черных ящиков собирают данные о переговорах пилотов в кабине, а также о том, как работают системы самолета в полете.

Самолет Jeju Air 7C2216, вылетевший из столицы Таиланда Бангкока в Муан на юго-западе Южной Кореи, совершил посадку на брюхо и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы регионального аэропорта 29 декабря, взорвавшись после удара о насыпь. Выжили только два человека - члены экипажа, сидевшие в хвостовой части.

За две минуты до того, как пилоты объявили экстренный сигнал Mayday, управление воздушным движением предупредило об активности птиц.

Сим Джай-дон, бывший следователь по авариям в министерстве транспорта, сказал, что обнаружение отсутствующих данных в решающих последних минутах Boeing 737-800 бюджетной авиакомпании было неожиданным и предполагает, что все питание, включая резервное, могло быть отключено, что бывает редко.

Министерство транспорта заявило, что в ходе расследования будут использованы другие доступные данные, и что это обеспечит прозрачность расследования и предоставление информации семьям жертв.

Расследование также сосредоточилось на насыпи, в которую врезался самолет, которая была спроектирована как опора для системы «локатора», используемой для помощи при посадке самолетов, включая то, почему она была построена из такого жесткого материала и так близко к концу взлетно-посадочной полосы.

Правительство Южной Кореи продлило закрытие аэропорта Муан из-за авиакатастрофы06.01.25, 04:56 • 26598 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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