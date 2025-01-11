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Авіакатастрофа в Південній Кореї: Сеул каже, чорні скриньки припинили запис приблизно за 4 хвилини до аварії

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Бортові самописці літака Boeing, що розбився в Південній Кореї, припинили запис приблизно за 4 хвилини до катастрофи після повідомлення про зіткнення з птахом. В авіакатастрофі загинуло 179 людей, вижили лише двоє членів екіпажу.

Дві чорні скриньки літака Boeing, який потрапив у найстрашнішу на території Південної Кореї авіакатастрофу, припинили запис приблизно за чотири хвилини до катастрофи, заявило міністерство транспорту країни в суботу, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Раніше південнокорейські слідчі заявили, що дані польоту та бортові мовні самописці відіграли ключову роль у з'ясуванні причини катастрофи минулого місяця, у якій загинуло 179 людей.

Це сталося приблизно через чотири хвилини після того, як пілот авіалайнера Jeju Air повідомив про зіткнення з птахом.

Влада, яка розслідує катастрофу, планує проаналізувати, що змусило чорні скриньки припинити запис, ідеться в заяві міністерства.

Спочатку мовний самописець був проаналізований у Південній Кореї, і, коли виявилася відсутність даних, його відправили до лабораторії Національної ради з безпеки на транспорті США, заявило міністерство.

Реєстратори чорних скриньок збирають дані про переговори пілотів у кабіні, а також про те, як працюють системи літака у польоті.

Літак Jeju Air 7C2216, що вилетів зі столиці Таїланду Бангкока до Муану на південному заході Південної Кореї, здійснив посадку на черево і викотився за межі злітно-посадкової смуги регіонального аеропорту 29 грудня, вибухнувши після удару об насип. Вижили лише двоє людей - члени екіпажу, що сиділи у хвостовій частині.

За дві хвилини до того, як пілоти оголосили екстрений сигнал Mayday, управління повітряним рухом попередило про активність птахів.

Сім Джай-дон, колишній слідчий із аварій у міністерстві транспорту, сказав, що виявлення відсутніх даних у вирішальних останніх хвилинах Boeing 737-800 бюджетної авіакомпанії було несподіваним і припускає, що все живлення, включно з резервним, могло бути відключено, що буває рідко.

Міністерство транспорту заявило, що під час розслідування буде використано інші доступні дані, і що це забезпечить прозорість розслідування та надання інформації сім'ям жертв.

Розслідування також зосередилося на насипі, в який врізався літак, який був спроектований як опора для системи "локатора", що використовується для допомоги при посадці літаків, включаючи те, чому його була побудовано з такого жорсткого матеріалу і так близько до кінця злітно-посадкової смуги.

Уряд Південної Кореї продовжив закриття аеропорту Муан через авіакатастрофу06.01.25, 04:56 • 26780 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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boinhБоїнг
pivdenna-koreiaПівденна Корея

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