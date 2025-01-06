Уряд Південної Кореї продовжив закриття аеропорту Муан через авіакатастрофу
Київ • УНН
Аеропорт Муан у Південній Кореї буде закритий до 14 січня через розслідування катастрофи літака Jeju Air. В результаті аварії, що сталася 29 грудня, загинуло 179 людей.
Міжнародний аеропорт Муан у Південній Кореї залишатиметься закритим до 14 січня у зв’язку з розслідуванням масштабної авіакатастрофи літака Jeju Air, що сталася 29 грудня. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Унаслідок трагедії загинули 179 людей, і це стало найбільшою авіаційною катастрофою в історії країни.
Аеропорт планували відкрити вже у вівторок, однак уряд вирішив продовжити обмеження, щоб надати слідчим більше часу для роботи. Спільна слідча група активізувала зусилля з вивчення обставин інциденту.
Двоє слідчих із Південної Кореї вирушать до США разом із "чорними скриньками" літака. Розшифровкою даних польоту займатиметься Національна рада з безпеки на транспорті США, щоб з’ясувати причини аварії.
Авіакатастрофа у Південній Кореї: підтверджено загибель 179 людей29.12.24, 16:33 • 23816 переглядiв