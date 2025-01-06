Правительство Южной Кореи продлило закрытие аэропорта Муан из-за авиакатастрофы
Киев • УНН
Аэропорт Муан в Южной Корее будет закрыт до 14 января из-за расследования катастрофы самолета Jeju Air. В результате аварии, произошедшей 29 декабря, погибло 179 человек.
Международный аэропорт Муан в Южной Корее будет оставаться закрытым до 14 января в связи с расследованием масштабной авиакатастрофы самолета Jeju Air, произошедшей 29 декабря. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В результате трагедии погибли 179 человек, и это стало крупнейшей авиационной катастрофой в истории страны.
Аэропорт планировали открыть уже во вторник, однако правительство решило продлить ограничения, чтобы предоставить следователям больше времени для работы. Совместная следственная группа активизировала усилия по изучению обстоятельств инцидента.
Двое следователей из Южной Кореи отправятся в США вместе с «черными ящиками» самолета. Расшифровкой данных полета будет заниматься Национальный совет по безопасности на транспорте США, чтобы выяснить причины аварии.
Авиакатастрофа в Южной Корее: подтверждена гибель 179 человек29 дек. 2024, 14:33 • 23438 просмотров