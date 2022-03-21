Авиакатастрофа в Китае: украинцев на борту не было

Цитата

"По предварительной информации китайской стороны, граждан Украины не было на борту пассажирского самолета, который разбился на юге Китая”, - написал Николенко.

Контекст

Самолет China Eastern Airlines, перевозивший 133 пассажира из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта разбился в районе Гуанси, в результате этого произошел пожар в горах.

Реактивный самолет, который потерпел крушение, был самолетом Boeing 737. Количество пострадавших неизвестно, сообщает CCTV.