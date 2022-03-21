Авіакатастрофа в Китаї: українців на борту не було

Цитата

"За попередньою інформацією китайської сторони, громадян України не було на борту пасажирського літака, який розбився на півдні Китаю”, - написав Ніколенко.

Контекст

Літак China Eastern Airlines, який перевозив 133 пасажири з Куньміна до Гуанчжоу, 21 березня розбився в районі Гуансі, внаслідок цього сталася пожежа в горах.

Реактивний літак, який зазнав аварії, був літаком Boeing 737. Кількість постраждалих невідома, повідомляє CCTV.