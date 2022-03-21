У Китаї розбився Boeing 737 зі 133 людьми на борту, кількість жертв невідома
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Літак China Eastern Airlines, який перевозив 133 пасажири з Куньміна до Гуанчжоу, у понеділок зазнав аварії в районі Гуансі, внаслідок цього сталася пожежа в горах, повідомляє китайське державне телебачення, пише УНН.
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Реактивний літак, який зазнав аварії, був літаком Boeing 737, і кількість постраждалих невідома, повідомляє CCTV.
Сказано, що рятувальники вже на шляху до місця події.
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