У Китаї розбився Boeing 737 зі 133 людьми на борту, кількість жертв невідома

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Реактивний літак, який зазнав аварії, був літаком Boeing 737, і кількість постраждалих невідома, повідомляє CCTV.

Сказано, що рятувальники вже на шляху до місця події.

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