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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 50188 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 99481 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 134886 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 186157 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 182064 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 177039 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 152090 перегляди

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У Китаї розбився Boeing 737 зі 133 людьми на борту, кількість жертв невідома

У Китаї розбився Boeing 737 зі 133 людьми на борту, кількість жертв невідома

Київ • УНН

 • 158364 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Літак China Eastern Airlines, який перевозив 133 пасажири з Куньміна до Гуанчжоу, у понеділок зазнав аварії в районі Гуансі, внаслідок цього сталася пожежа в горах, повідомляє китайське державне телебачення, пише УНН.

Деталі

Реактивний літак, який зазнав аварії, був літаком Boeing 737, і кількість постраждалих невідома, повідомляє CCTV.

Сказано, що рятувальники вже на шляху до місця події.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Сальвадорі розбився літак, загинув син міністра оборони країни

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