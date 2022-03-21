В Китае разбился Boeing 737 со 133 людьми на борту, число жертв неизвестно
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Самолет China Eastern Airlines, перевозивший 133 пассажира из Куньмина в Гуанчжоу, в понедельник потерпел крушение в районе Гуанси, в результате этого произошел пожар в горах, сообщает китайское государственное телевидение, пишет УНН.
Детали
Потерпевший крушение реактивный самолет был самолетом Boeing 737, и количество пострадавших неизвестно, сообщает CCTV.
Сказано, что спасатели уже на пути к месту происшествия.
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