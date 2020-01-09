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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109428 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111670 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110181 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 121289 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102965 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106750 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107130 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131728 просмотра

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Авиакатастрофа в Иране: более 50 волонтеров-психологов оказывают помощь семьям погибших членов экипажа

Авиакатастрофа в Иране: более 50 волонтеров-психологов оказывают помощь семьям погибших членов экипажа

Киев  •  УНН

 • 21262 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Волонтеры-психологи оказывают психологическую помощь членам семей экипажа пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который потерпел авиакатастрофу в Иране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МАУ.

Сообщается, что после известия об авиакатастрофе в Иране к МАУ обратились более 50 волонтеров, которые стремились профессионально помочь всем пострадавшим. Речь не только о родных погибших в катастрофе, но и о сотрудниках МАУ, которые морально истощены из-за внезапной потери коллег.

"Психологическая помощь членам семей экипажа PS752 пока предоставляется как у них дома, так и в офисе авиакомпании. Волонтеры также обеспечивают сопровождение к экспертным центрам МВД для проведения ДНК-экспертизы. Круглосуточную профессиональную поддержку оказывает специальная "горячая линия" работников контакт-центра МАУ", - говорится в сообщении.

Также, особое внимание уделено психологической работе с экипажами авиакомпании.

"В помещении предполетного брифинга экипажей дежурят как профессиональные психологи на волонтерских началах, так и бортпроводники-инструкторы, прошедшие специальную психологическую подготовку. Работа психологов с сотрудниками авиакомпании будет продолжаться, пока в этом будет необходимость", - отмечается в сообщении.

Напомним, Зеленский обсудил с президентом Ирана расследование катастрофы украинского самолета.

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