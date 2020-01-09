Авиакатастрофа в Иране: более 50 волонтеров-психологов оказывают помощь семьям погибших членов экипажа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Волонтеры-психологи оказывают психологическую помощь членам семей экипажа пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который потерпел авиакатастрофу в Иране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МАУ.
Сообщается, что после известия об авиакатастрофе в Иране к МАУ обратились более 50 волонтеров, которые стремились профессионально помочь всем пострадавшим. Речь не только о родных погибших в катастрофе, но и о сотрудниках МАУ, которые морально истощены из-за внезапной потери коллег.
"Психологическая помощь членам семей экипажа PS752 пока предоставляется как у них дома, так и в офисе авиакомпании. Волонтеры также обеспечивают сопровождение к экспертным центрам МВД для проведения ДНК-экспертизы. Круглосуточную профессиональную поддержку оказывает специальная "горячая линия" работников контакт-центра МАУ", - говорится в сообщении.
Также, особое внимание уделено психологической работе с экипажами авиакомпании.
"В помещении предполетного брифинга экипажей дежурят как профессиональные психологи на волонтерских началах, так и бортпроводники-инструкторы, прошедшие специальную психологическую подготовку. Работа психологов с сотрудниками авиакомпании будет продолжаться, пока в этом будет необходимость", - отмечается в сообщении.
Напомним, Зеленский обсудил с президентом Ирана расследование катастрофы украинского самолета.