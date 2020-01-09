Авіакатастрофа в Ірані: понад 50 волонтерів-психологів надають допомогу сім’ям загиблих членів екіпажу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Волонтери-психологи надають психологічну допомогу членам сімей екіпажу пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, який зазнав авіакатастрофи в Ірані. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу авіакомпанія МАУ.
Повідомляється, що після звістки про авіакатастрофу в Ірані до МАУ звернулися понад 50 волонтерів, які прагнули фахово допомогти усім постраждалим. Мова не тільки про рідних загиблих у катастрофі, а й про співробітників МАУ, які морально виснажені через раптову втрату коллег.
“Психологічна допомога членам сімей екіпажу PS752 наразі надається як в них удома, так і в офісі авіакомпанії. Волонтери також забезпечують супровід до експертних центрів МВС для проведення ДНК-експертизи. Цілодобову фахову підтримку надає спеціальна „гаряча лінія“ працівників контакт-центру МАУ”, — йдеться в повідомленні.
Також, окрему увагу приділено психологічній роботі з екіпажами авіакомпанії.
“У приміщенні передпольотного брифінгу екіпажів чергують як професійні психологи на волонтерських засадах, так і бортпровідники-інструктори, які пройшли спеціальну психологічну підготовку. Робота психологів із співробітниками авіакомпанії триватиме і надалі, допоки в цьому буде потреба”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Зеленський обговорив з президентом Ірану розслідування катастрофи українського літака.