Падение вертолета в Броварах: по факту трагедии открыто производство

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"Нужно сказать, что рано делать выводы. Сейчас уже начато уголовное производство. И следователи, и Служба безопасности, и ГБР сейчас будут работать", – заявил он.

Детали

Небытов также обратился к гражданам, которые стали свидетелями трагедии, с просьбой связаться с полицией для дачи показаний. Чтобы рассказать об увиденном, необходимо позвонить на линию 102.

Дополнение

Полиция сообщала, что в Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что в Броварах из-за падения вертолета погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств падения вертолета в Броварах, где погибло руководство МВД.

Досудебное расследование падения вертолета в Броварах поручено следователям Службы безопасности Украины.

Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство Министерства внутренних дел во главе с главой МВД Денисом Монастырским, его заместителем Евгением Ениным и государственным секретарем Юрием Лубковичем должно было отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия.