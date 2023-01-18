Падение вертолета в Броварах: по факту трагедии открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. По факту падения вертолета в Броварах, где находилось руководство Министерства внутренних дел, открыто уголовное производство. Об этом на брифинге с места происшествия сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает корреспондент УНН.
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"Нужно сказать, что рано делать выводы. Сейчас уже начато уголовное производство. И следователи, и Служба безопасности, и ГБР сейчас будут работать", – заявил он.
Детали
Небытов также обратился к гражданам, которые стали свидетелями трагедии, с просьбой связаться с полицией для дачи показаний. Чтобы рассказать об увиденном, необходимо позвонить на линию 102.
Дополнение
Полиция сообщала, что в Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.
Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что в Броварах из-за падения вертолета погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств падения вертолета в Броварах, где погибло руководство МВД.
Досудебное расследование падения вертолета в Броварах поручено следователям Службы безопасности Украины.
Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство Министерства внутренних дел во главе с главой МВД Денисом Монастырским, его заместителем Евгением Ениным и государственным секретарем Юрием Лубковичем должно было отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия.