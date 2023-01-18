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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Розслідуванням падіння гелікоптера в Броварах займеться СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Досудове розслідування падіння гелікоптера у Броварах на Київщині доручене слідчім Служби безпеки України. Таке рішення ухвалив Генеральний прокурор Андрій Костін, повідомляє УНН.

Розслідуванням падіння гелікоптера в Броварах займеться СБУ

Цитата

«Зараз на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії. Натепер ми розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ. Справа знаходиться під моїм особистим контролем», - цитує пресслужба Офісу генерального прокурора Костіна.

Додамо

Станом на 10.40 було відомо про про 18 загиблих, у тому числі 3 дітей. Також 29 людей отримали поранення, серед них 15 – діти. Серед загиблих, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, а також його перший заступник та держсекретар МВС.

Відомо, що гелікоптер впав біля будівлі дитячого садочку в Броварах. При падінні гелікоптер зачепив будівлю садка.

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