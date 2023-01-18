Расследованием падения вертолета в Броварах займется СБУ

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«Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. На данный момент мы рассматриваем все возможные версии крушения вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ. Дело находится под моим личным контролем», - цитирует пресс-служба Офиса генерального прокурора Костина.

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По состоянию на 10.40 было известно о 18 погибших, в том числе 3 детей. Также 29 человек получили ранения, среди них 15 – детей. Среди погибших, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, а также его первый заместитель и госсекретарь МВД.

Известно, что вертолет упал возле здания детского сада в Броварах. При падении вертолет задел здание садика.