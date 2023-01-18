Падіння гвинтокрила в Броварах: за фактом трагедії відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. За фактом падіння гвинтокрила у Броварах, де перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ, відкрито кримінальне провадження. Про це на брифінгу з місця події повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає кореспондент УНН.
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"Потрібно сказати, що рано робити висновки. Наразі вже розпочато кримінальне провадження. І слідчі, і Служба безпеки, і ДБР зараз будуть працювати", – заявив він.
Деталі
Нєбитов також звернувся до громадян, які стали свідками трагедії, із проханням зв'язатися з поліцією для свідчень. Щоб розповісти про побачене, необхідно зателефонувати на лінію 102.
Доповнення
Поліція повідомляла, що у Броварах на Київщині біля дитячого садочку впав гелікоптер.
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначав, що у дитячому садку перебували діти та співробітники закладу. Усіх було евакуйовано.
Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що у Броварах через падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин падіння вертольота у Броварах, де загинуло керівництво МВС.
Досудове розслідування падіння гелікоптера у Броварах на Київщині доручене слідчім Служби безпеки України.
Говорячи про обставини трагедії, в ОП вказали, що керівництво Міністерства внутрішніх справ на чолі з головою МВС Денисом Монастирським, його заступником Євгенієм Єніним та державним секретарем Юрієм Лубковичем мало б відправитися на гвинтокрилі у відрядження в одну з “гарячих” точок, де ведуться бойові дії.