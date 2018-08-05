Авиакатастрофа в Альпах: погибли 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В результате авиакатастрофы легкомоторного туристического самолета Ju-52 HB-HOT в швейцарских Альпах погибли 20 человек. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на пресс-секретаря швейцарской полиции Аниту Сенти, передает УНН.
"Все 20 человек, находившиеся на борту - погибли", - заявила пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, легкомоторный самолет в субботу разбился в Альпах в кантоне Граубюнден на юго-востоке Швейцарии.
Добавим, что в тот же день в Швейцарии состоялась и другая авиакатастрофа: еще один легкий самолет разбился в полукантоне Нидвальден в центральной части страны. Авария унесла жизни четырех человек, находившихся на борту.
Напомним, одномоторный самолет EA400 разбился вскоре после вылета с аэродрома в американском штате Оклахома. Никто из шести человек, находившихся на борту, не выжил.