Авіакатастрофа в Альпах: загинули 20 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. В результаті авіакатастрофи легкомоторного туристичного літака Ju-52 HB-HOT у швейцарських Альпах загинули 20 осіб. Про це повідомляє Sky News із посиланням на речницю швейцарської поліції Аніту Сенті, передає УНН.
"Усі 20 людей, які були на борту – загинули", - заявила речниця.
Як повідомляв УНН, легкомоторний літак в суботу розбився в Альпах в кантоні Граубюнден на південному сході Швейцарії.
Додамо, що в той же день в Швейцарії відбулася й інша авіакатастрофа: ще один легкий літак розбився в напівкантоні Нідвальден в центральній частині країни. Аварія забрала життя чотирьох людей, що знаходилися на борту.
Нагадаємо, одномоторний літак EA400 розбився незабаром після вильоту з аеродрому в американському штаті Оклахома. Ніхто з шести чоловік, що знаходилися на борту, не вижив.