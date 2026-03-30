Авиабомбы на Глухов - число пострадавших возросло до 12
Киев • УНН
В результате атаки КАБами на гражданскую инфраструктуру Сумской области травмированы 12 человек, среди которых ребенок. Спасатели ликвидировали пожары и проводят работы.
В Глуховской громаде Сумской области количество пострадавших в результате вражеской атаки авиабомбами возросло до 12, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Предварительно, травмированы 12 человек, среди них один ребенок. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы
Добавим
Враг ударил управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре и жилому сектору в Глуховской громаде.
Спасатели с первых минут работают на месте происшествия — все очаги пожаров ликвидированы.
