Авиабомбы на Глухов - число пострадавших возросло до 12

В Глуховской громаде Сумской области количество пострадавших в результате вражеской атаки авиабомбами возросло до 12, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Предварительно, травмированы 12 человек, среди них один ребенок. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы - сообщили в ГСЧС.

Враг ударил управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре и жилому сектору в Глуховской громаде.

Спасатели с первых минут работают на месте происшествия — все очаги пожаров ликвидированы.

