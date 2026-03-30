Авіабомби на Глухів - кількість постраждалих зросла до 12

У Глухівський громаді, що на Сумщині, кількість постраждалих у результаті ворожої атаки авіабомбами зросла до 12, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Попередньо, травмовано 12 людей, серед них одна дитина. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи - повідомили у ДСНС.

Ворог вдарив керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі та житловому сектору в Глухівській громаді.

Рятувальники з перших хвилин працюють на місці події — всі осередки пожеж ліквідовано.

