Авіабомби на Глухів - кількість постраждалих зросла до 12
Київ • УНН
Внаслідок атаки КАБами на цивільну інфраструктуру Сумщини травмовано 12 людей, серед яких дитина. Рятувальники ліквідували пожежі та проводять роботи.
У Глухівський громаді, що на Сумщині, кількість постраждалих у результаті ворожої атаки авіабомбами зросла до 12, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Попередньо, травмовано 12 людей, серед них одна дитина. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи
Ворог вдарив керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі та житловому сектору в Глухівській громаді.
Рятувальники з перших хвилин працюють на місці події — всі осередки пожеж ліквідовано.
