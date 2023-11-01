Авдеевка утром подверглась массированному вражескому артобстрелу - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. За прошедшие сутки и сегодня утром российская армия продолжила обстрелы населенных пунктов Донецкой области, что привело к повреждению домов, гибели и ранению людей. В частности, Авдеевка утром подверглась массированному вражескому артобстрелу. Об этом сообщает и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
Детали
По словам и.о. главы ОВА, ситуация по направлениям такова:
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- Накануне россияне обстреляли относительно отдаленную от фронта Андреевскую громаду - повредили предприятие.
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- На Волновахском направлении 1 человек ранен и повреждены 3 дома в Новоукраинке.
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- На Донецком направлении в Марьинской громаде ранены 3 человека: 2 в Елизаветовке и 1 в Красногоровке. В Кураховской громаде под огнем Курахово, Ильинка и Новоселидовка - без жертв. В Селидово ракета попала вблизи водоема. Утром Авдеевка подверглась массированному артобстрелу. В Новогродовской громаде повреждены 3 дома в Галициновке. В Очеретинской громаде под обстрелами Бердичи, Степное и Новокалиново.
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- На Горловском направлении 1 человек погиб в Пивденном Торецкой ТГ. В громаде повреждено 8 домов: 3 в Щербиновке и Пивничном, 1 в Зализном и Пивденном. В Часовоярской ТГ повреждены 4 дома и инфраструктурный объект. В Соледарской ТГ обстреляна Роздоловка.
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- На Лисичанском направлении поврежден дом в Серебрянке Северской ТГ.
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Ранее
УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОВА передавал, что в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один человек и еще четверо были травмированы.
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