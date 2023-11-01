Авдеевка утром подверглась массированному вражескому артобстрелу - ОВА

Детали

По словам и.о. главы ОВА, ситуация по направлениям такова:



Накануне россияне обстреляли относительно отдаленную от фронта Андреевскую громаду - повредили предприятие.



На Волновахском направлении 1 человек ранен и повреждены 3 дома в Новоукраинке.

направлении 1 человек ранен и повреждены 3 дома в Новоукраинке.

На Донецком направлении в Марьинской громаде ранены 3 человека: 2 в Елизаветовке и 1 в Красногоровке. В Кураховской громаде под огнем Курахово, Ильинка и Новоселидовка - без жертв. В Селидово ракета попала вблизи водоема. Утром Авдеевка подверглась массированному артобстрелу. В Новогродовской громаде повреждены 3 дома в Галициновке. В Очеретинской громаде под обстрелами Бердичи, Степное и Новокалиново.

направлении в Марьинской громаде ранены 3 человека: 2 в Елизаветовке и 1 в Красногоровке. В Кураховской громаде под огнем Курахово, Ильинка и Новоселидовка - без жертв. В Селидово ракета попала вблизи водоема. Утром подверглась массированному артобстрелу. В Новогродовской громаде повреждены 3 дома в Галициновке. В Очеретинской громаде под обстрелами Бердичи, Степное и Новокалиново.

На Горловском направлении 1 человек погиб в Пивденном Торецкой ТГ. В громаде повреждено 8 домов: 3 в Щербиновке и Пивничном, 1 в Зализном и Пивденном. В Часовоярской ТГ повреждены 4 дома и инфраструктурный объект. В Соледарской ТГ обстреляна Роздоловка.

направлении 1 человек погиб в Пивденном Торецкой ТГ. В громаде повреждено 8 домов: 3 в Щербиновке и Пивничном, 1 в Зализном и Пивденном. В Часовоярской ТГ повреждены 4 дома и инфраструктурный объект. В Соледарской ТГ обстреляна Роздоловка.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Серебрянке Северской ТГ.

направлении поврежден дом в Серебрянке Северской ТГ.

Ранее

УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОВА передавал, что в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один человек и еще четверо были травмированы.

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