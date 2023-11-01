На Донеччині росіяни вбили одну людину та ще чотирьох поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Унаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула одна людина та ще четверо було травмовано. Про це повідомляє в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
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“За 31 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Південному.
Ще 4 людини в області за добу дістали поранення”, - йдеться у повідомленні.
Загальна кількість жертв росіян з 24 лютого 2022 року складає 1757 загиблих та 4281 поранений. Дані вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
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