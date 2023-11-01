В Донецкой области россияне убили одного человека и еще четырех ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один человек и еще четверо были травмированы. Об этом сообщает и.о. начальника Донецкой ОГА Игорь Мороз, пишет УНН.
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“За 31 октября россияне убили 1 жителя Донетчины — в Южном.
Еще 4 человека в области за сутки получили ранения”, - говорится в сообщении.
Общее количество жертв россиян с 24 февраля 2022 года составляет 1757 погибших и 4281 раненый. Данные указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Армия рф в среду утром выпустила три ракеты "Искандер" по Селидово, повреждены дома, предприятия и линии электропередач.