Авдіївка зранку зазнала масованого ворожого артобстрілу - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Протягом минулої доби і сьогодні зранку російська армія продовжила обстріл населених пунктів Донецької області, що призвело до пошкодження будинків, загибелі і поранення людей. Зокрема, Авдіївка зранку зазнала масованого ворожого артобстрілу. Про це повідомляє в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
Деталі
Зі слів в.о. голови ОВА, ситуація за напрямками така:
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- Напередодні росіяни обстріляли відносно віддалену від фронту Андріївську громаду - пошкодили підприємство.
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- На Волноваському напрямку 1 людина поранена і пошкоджено 3 будинки в Новоукраїнці.
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- На Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді поранено 3 людини: 2 в Єлизаветівці і 1 у Красногорівці. У Курахівській громаді під вогнем Курахове, Іллінка і Новоселидівка - без жертв. У Селидовому ракета влучила поблизу водойми. Зранку Авдіївка зазнала масованого артобстрілу. У Новогродівській громаді пошкоджено 3 будинки у Галицинівці. В Очеретинській громаді під обстрілами Бердичі, Степове і Новокалинове.
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- На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Південному Торецької ТГ. У громаді пошкоджено 8 будинків: 3 у Щербинівці і Північному, 1 у Залізному і Південному. У Часовоярській ТГ пошкоджено 4 будинки та інфраструктурний об'єкт. У Соледарській ТГ обстріляна Роздолівка.
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- На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської ТГ.
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УНН із посиланням на пресслужбу Донецької ОВА передавав, що внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула одна людина та ще четверо було травмовано.
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