Авария в Италии: консул проверяет, были ли в автобусе украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Консул Украины проверяет информацию могли ли быть граждане Украины среди туристов, в Италии перевернулся автобус. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
"Консул Украины проверяет информацию (есть ли украинцы среди пострадавших в Италии в результате аварии с автобусом ред.)", - сказал Кирилич.
Напомним, в Италии съехал с дороги и перевернулся автобус с туристами, один человек погиб.
Как сообщал УНН, в Италии из-за ДТП погиб украинец.
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