Авария в Италии: консул проверяет, были ли в автобусе украинцы

"Консул Украины проверяет информацию (есть ли украинцы среди пострадавших в Италии в результате аварии с автобусом ред.)", - сказал Кирилич.

Напомним, в Италии съехал с дороги и перевернулся автобус с туристами, один человек погиб.

Как сообщал УНН, в Италии из-за ДТП погиб украинец.

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