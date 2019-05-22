Аварія в Італії: консул перевіряє, чи були в автобусі українці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Консул України, перевіряє інформацію чи могли бути громадяни України серед туристів, в Італії де перекинувся автобус. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
“Консул України перевіряє інформацію (чи є українці серед постраждалих в Італії у результаті аварії з автобусом —ред.)”, — сказав Кирилич.
Нагадаємо, в Італії з’їхав з дороги та перекинувся автобус з туристами, одна людина загинула.
Як повідомляв УНН, в Італії через ДТП загинув українець.
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