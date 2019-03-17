У Польщі через обвал стіни загинув українець
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Через зсув ґрунту, під час будівельних робіт біля замку Вавель у Кракові, обвалилася стіна. Внаслідок цього один чоловік, який виявився громадянином України, загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на Gazeta Krakowska.
“Під час робіт біля замку Вавель зсунулась земля, один чоловік, який там працював загинув. Він є громадянином України”, - йдеться у повідомленні.
За інформацією видання, рятувальники майже годину намагались реанімувати 45-річного чоловіка, врятувати йому життя не змогли – чоловік помер.
Як зазначили місцеві чиновники, всі будівельні роботи біля замку Вавель у Кракові виконувались із дотриманням усіх норм безпеки, до того ж під наглядом контролюючих органів. Усі робітники були тверезими. Однак зсуву ґрунту, а відтак і обвалу стіни уникнути не вдалось.
Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП, що сталась 1 березня у Польщі з автобусом, в якому перебувало 15 українців, загинув водій.