У Польщі через обвал стіни загинув українець

КИЇВ. 17 березня. УНН. Через зсув ґрунту, під час будівельних робіт біля замку Вавель у Кракові, обвалилася стіна. Внаслідок цього один чоловік, який виявився громадянином України, загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на Gazeta Krakowska.