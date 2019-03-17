В Польше из-за обвала стены погиб украинец

"Во время работ у замка Вавель сдвинулась земля, один человек, который там работал погиб. Он является гражданином Украины", - говорится в сообщении.

По информации издания, спасатели почти час пытались реанимировать 45-летнего мужчину, спасти ему жизнь не смогли - мужчина скончался.

Как отметили местные чиновники, все строительные работы возле замка Вавель в Кракове выполнялись с соблюдением всех норм безопасности, к тому же под наблюдением контролирующих органов. Все рабочие были трезвыми. Однако оползня, а затем и обвала стены избежать не удалось.

Как сообщал УНН, в результате ДТП, которое произошло 1 марта в Польше с автобусом, в котором находились 15 украинцев, погиб водитель.



