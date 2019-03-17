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В Польше из-за обвала стены погиб украинец

Киев • УНН

 • 14801 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Из-за оползня, во время строительных работ возле замка Вавель в Кракове, обвалилась стена. В результате один человек, который оказался гражданином Украины, погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gazeta Krakowska.

В Польше из-за обвала стены погиб украинец

"Во время работ у замка Вавель сдвинулась земля, один человек, который там работал погиб. Он является гражданином Украины", - говорится в сообщении.

По информации издания, спасатели почти час пытались реанимировать 45-летнего мужчину, спасти ему жизнь не смогли - мужчина скончался.

Как отметили местные чиновники, все строительные работы возле замка Вавель в Кракове выполнялись с соблюдением всех норм безопасности, к тому же под наблюдением контролирующих органов. Все рабочие были трезвыми. Однако оползня, а затем и обвала стены избежать не удалось.

Как сообщал УНН, в результате ДТП, которое произошло 1 марта в Польше с автобусом, в котором находились 15 украинцев, погиб водитель.

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