Авария в Тайване: из-под обломков достали последнюю жертву
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Тайваньские спасатели пытались достать последнего пассажира из-под обломков после смертельной аварии поезда и грузовика на прошлой неделе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Пожарный департамент Хуалянь заявил, что остальные тела погибшего попало в ловушку под 15-тонным поездом. Из-за этого было трудно установить личность пассажира.
Правительство Тайваня обещал компенсацию и сказал, что это сделает все возможное, чтобы помочь выжили и их родственникам, включая координацию общественных пожертвований.
Напомним
Восьмивагонного Taroko Express - один из самых современных поездов, способен развивать скорость до 130 км / ч - потерпел крушение в пятницу утром при въезде в тоннель в уезде Хуалянь.
Он направлялся из северного города Нью-Тайбэй в юго-восточный уезд Тайдун и ехал по горному восточному побережью острова - это популярное туристическое направление, известный живописными видами на холмы и океан.
По уточненным данным, в поезде находились 496 человек. Это был худший авария острова за семь десятилетий. В результате аварии погиб по меньшей мере 51 человек. Чиновники подозревают, что тормоза грузовика не были должным образом применены и изучают менеджера сайта.