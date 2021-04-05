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Аварія у Тайвані: з-під уламків дістали останню жертву

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Тайванські рятувальники намагалися дістати останнього пасажира з-під уламків після смертельного аварії поїзда і вантажівки минулого тижня. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Пожежний департамент Хуалянь заявив, що решта тіла загиблого потрапило в пастку під 15-тонним поїздом. Через це було важко встановити особу пасажира.

Уряд Тайваню обіцяв компенсацію і сказав, що це зробить все можливе, щоб допомогти вижили та їх родичам, включаючи координацію громадських пожертвувань.

Нагадаємо

Восьмивагонний Taroko Express - один з найсучасніших поїздів, здатний розвивати швидкість до 130 км/ год - зазнав аварії в п'ятницю вранці при в'їзді в тунель в повіті Хуалянь.

Він прямував з північного міста Нью-Тайбей в південно-східний повіт Тайдун і їхав по гірському східному узбережжю острова - це популярний туристичний напрям, відомий мальовничими краєвидами на пагорби і океан.

За уточненими даними, у поїзді перебували 496 осіб. Це був найгірша аварія острова за сім десятиліть. Внаслідок аварії загинула щонайменше 51 особа. Чиновники підозрюють, що гальма вантажівки не були належним чином застосованими та вивчають менеджера сайту.

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