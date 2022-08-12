Авария на Запорожской АЭС может стать катастрофой для Украины, но не для Европы, – Politico

Детали

По мнению экспертов, последствия российских обстрелов при худших сценариях коснутся только жителей Украины, живущих в радиусе 30 км вокруг станции.

Это благодаря 10-метровым бетонным стенам, которыми защищены реакторы. Пробить такую ​​защиту сможет только шквал прицельных бомбардировок.

Удар по местам хранения ядерного топлива тоже не будет очень эффективным, поскольку выброс радиоактивных материалов распространится только в радиусе 10-20 км.

Напомним

5 августа захватчики с использованием ракетного и артиллерийского оружия произвели обстрел территории объекта атомной энергетики, расположенного во временно оккупированном Энергодаре. Повреждения получили азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус Запорожской АЭС.

Вашингтонский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) 3 августа оценил, что российские войска, вероятно, использовали электростанцию, чтобы "сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине с целью снизить волю Запада к обеспечению военной поддержки украинского контрнаступления".

В ISW также заявили, что россия "эффективно использует станцию ​​как ядерный щит для предотвращения украинских ударов по российским силам и технике".

Соединенные Штаты поддержали призывы к созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.