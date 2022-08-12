Аварія на Запорізькій АЕС може стати катастрофою для України, але не для Європи, – Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Повідомлення про обстріл найбільшої в Європі атомної електростанції в окупованій Росією Україні знову викликали побоювання щодо ядерної катастрофи, але експерти залишаються впевненими, що ризик катаклізму, подібного до Чорнобильської, низький. Про це пише Politiko, передає УНН.
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На думку експертів, наслідки російських обстрілів за найгірших сценаріїв торкнуться лише мешканців України, які живуть у радіусі 30 км навколо станції.
Це завдяки 10-метровим бетонним стінам, якими захищено реактори. Пробити такий захист зможе лише шквал прицільних бомбардувань.
Удар по місцях зберігання ядерного палива теж не буде дуже ефективним, оскільки викид радіоактивних матеріалів пошириться лише у радіусі 10-20 км.
Нагадаємо
5 серпня загарбники з використанням ракетної та артилерійської зброї здійснили обстріл території об'єкта атомної енергетики, розташованого в тимчасово окупованому Енергодарі. Ушкодження отримали азотно-киснева станція та об'єднаний допоміжний корпус Запорізької АЕС.
Вашингтонський аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW) 3 серпня оцінив, що російські війська, ймовірно, використали електростанцію, щоб "зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні з метою знизити волю Заходу до забезпечення військової підтримки українського контрнаступу".
В ISW також заявили, що росія "ефективно використовує станцію як ядерний щит для запобігання українським ударам по російських силах і техніці".
Сполучені Штати підтримали заклики до створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції.