Авария на железнодорожной станции в Запорожской области: всех госпитализированных выписали

"Двух пассажиров поезда № 227 Киев - Бердянск, которые получили незначительные травмы в результате инцидента на станции Пологи, выписаны из городской больницы. Мальчику, который в результате разлива горячего напитка получил ожог живота, была оказана необходимая медицинская помощь. Из больницы мальчика и его маму забрали родные", - говорится в сообщении.

Другие пассажиры поезда № 227 Киев - Бердянск после предоставления на месте медицинской помощи продолжили поездку по маршруту. По прибытию на станцию ​​Бердянск железнодорожники организовали для пострадавших пассажиров автотранспортное перевозки к месту отдыха.

На месте инцидента работает комиссия регионального филиала "Приднепровская железная дорога".

Напомним, на железнодорожной станции Пологи в Запорожской области во время подведения локомотива к пассажирскому поезду травмы пассажиры. По факту травмирования пассажиров в результате аварии было открыто уголовное производство.