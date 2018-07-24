Авария на железнодорожной станции в Запорожской области: всех госпитализированных выписали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Все пассажиры, госпитализированык в результате аварии на станции Пологи в Запорожской области, выписаны из больницы. Об этом сообщили в пресс-центре ПАО "Укрзализныця", передает УНН.
"Двух пассажиров поезда № 227 Киев - Бердянск, которые получили незначительные травмы в результате инцидента на станции Пологи, выписаны из городской больницы. Мальчику, который в результате разлива горячего напитка получил ожог живота, была оказана необходимая медицинская помощь. Из больницы мальчика и его маму забрали родные", - говорится в сообщении.
Другие пассажиры поезда № 227 Киев - Бердянск после предоставления на месте медицинской помощи продолжили поездку по маршруту. По прибытию на станцию Бердянск железнодорожники организовали для пострадавших пассажиров автотранспортное перевозки к месту отдыха.
На месте инцидента работает комиссия регионального филиала "Приднепровская железная дорога".
Напомним, на железнодорожной станции Пологи в Запорожской области во время подведения локомотива к пассажирскому поезду травмы пассажиры. По факту травмирования пассажиров в результате аварии было открыто уголовное производство.