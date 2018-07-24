Аварія на залізничній станції у Запорізькій області: усіх госпіталізованих виписали
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Усі пасажири, госпіталізовані внаслідок аварії на станції Пологи у Запорізькій області, виписані з лікарні. Про це повідомили у прес-центрі ПАТ "Укрзалізниця", передає УНН.
"Двох пасажирів поїзда № 227 Київ - Бердянськ, які отримали незначні травми внаслідок інциденту на станції Пологи, виписано з міської лікарні. Хлопчику, який внаслідок розлиття гарячого напою отримав опік живота, було надано необхідну медичну допомогу. З лікарні хлопчика та його маму забрали рідні", - йдеться в повідомленні.
Інші пасажири поїзда № 227 Київ – Бердянськ після надання на місці медичної допомоги продовжили поїздку за маршрутом. Після прибуття на станцію Бердянськ залізничники організували для постраждалих пасажирів автотранспортне перевезення до місця відпочинку.
На місці інциденту працює комісія регіональної філії "Придніпровська залізниця".
Нагадаємо, на залізничній станції Пологи у Запорізькій області під час підведення локомотива до пасажирського поїзда травмувалися пасажири. За фактом травмування пасажирів внаслідок аварії було відкрито кримінальне провадження.