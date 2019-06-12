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Авария на Дунае: украинского капитана выпустили под залог

Киев • УНН

 • 11781 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Украинского капитана круизного лайнера выпустили под залог в среду, через две недели после того, как его судно столкнулось с туристическим катером на реке Дунай, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Авария на Дунае: украинского капитана выпустили под залог

Двадцать шесть граждан Южной Кореи и два члена экипажа из Венгрии погибли после того, как туристический катер Hableany опрокинулся и затонул после столкновения с круизным судном.

Прокуроры заявили, что украинский капитан судна Viking Sygin, которого полиция определила как 64-летнего С. Юрия из Одессы, был задержан по подозрению в преступном проступке.

Юридическая команда капитана сказала, что он опустошен случившимся, но отрицает какие-либо правонарушения.

Правительство Южной Кореи официально потребовало, чтобы капитан содержался под стражей.

В то же время адвокат капитана Габор Тот заявил, что апелляционный суд Будапешта подтвердил ранее вынесенное решение об освобождении капитана под залог в 15 миллионов форинтов (53 тыс. долларов США).

Как сообщал УНН, вечером 29 мая катер затонул на реке Дунай после столкновения с круизным судном. Инцидент произошел у моста Маргит в Будапеште. На борту катера находились 35 человек, среди которых два члена экипажа и туристы из Южной Кореи. 

После этого окружной суд Будапешта арестовал на месяц капитана теплохода Viking Sygin, гражданина Украины Юрия С., в связи с аварией с прогулочным катером на реке Дунай.

Ранее Украина заявила, что будет способствовать Венгрии и Южной Корее в поиске туристов, которые трагически погибли во время аварии на Дунае.

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