Аварія на Дунаї: українського капітана випустили під заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Українського капітана круїзного лайнера випустили під заставу у середу, через два тижні після того, як його судно зіткнулося з туристичним катером на річці Дунай, передає УНН з посиланням на Reuters.
Двадцять шість громадян Південної Кореї і два члени екіпажу з Угорщини загинули після того, як туристичний катер Hableany перекинувся і затонув після зіткнення з круїзним судном.
Прокурори заявили, що український капітан судна Viking Sygin, якого поліція визначила як 64-річного С. Юрія з Одеси, був затриманий за підозрою в злочинному проступку.
У команді захисту капітана сказали, що він спустошений тим, що сталося, але заперечує будь-які правопорушення.
Уряд Південної Кореї офіційно зажадав, щоб капітан утримувався під вартою.
Водночас адвокат капітана Габор Тот заявив, що апеляційний суд Будапешта підтвердив раніше винесене рішення про звільнення капітана під заставу в 15 мільйонів форинтів (53 тис. доларів США).
Як повідомляв УНН, увечері 29 травня катер затонув на річці Дунай після зіткнення з круїзним судном. Інцидент стався біля мосту Маргіт у Будапешті. На борту катера перебували 35 осіб, серед яких два члени екіпажу і туристи з Південної Кореї.
Після цього окружний суд Будапешта заарештував на місяць капітана теплохода Viking Sygin, громадянина України Юрія С., в зв'язку з аварією з прогулянковим катером на річці Дунай.
Раніше Україна заявила, що буде сприяти Угорщині і Південній Кореї в пошуку туристів, які трагічно загинули під час аварії на Дунаї.