Авария на Дунае: капитана-украинца снова отправили под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Украинского капитана затонувшего в Дунае лайнера освободили из-под стражи и отправили под домашний арест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hirado.
Украинец, капитан катера, которого обвиняют в аварии на Дунае, был освобожден из-под стражи, сообщил венгерским СМИ представитель прокуратуры Будапешта Флоренц Раб. Он также заявил, что суд второй инстанции отменил заключение капитана и назначил ему уголовный надзор.
"Это означает, что нельзя выходить из квартиры без разрешения, нужно носить устройство для слежения", - говорится в сообщении.
Указано, что это решение противоречит нынешней профессиональной позиции прокуратуры, но сейчас обвинение исчерпало процедурный инструментарий.
Напомним, столкновение двух прогулочных катеров произошло вечером 29 мая 2019 года на Дунае возле парламента Венгрии.
Всего на борту катера было 35 человек, спаслись лишь семеро. Во время поисковых работ найдены тела 24 взрослых и 6-летнего ребенка.
Как сообщал УНН, капитаном судна, который ранее был задержан, оказался гражданин Украины из Одессы по имени Юрий. Ему 64 года, его фамилия не уточняется. Полиция подозревает его в халатности, которая привела к человеческим жертвам. Его поместили под стражу.
Капитан был освобожден из-под стражи после окончания расследования аварии в октябре, но был вынужден носить электронное устройство слежения и не имел права оставлять назначенное место жительства без разрешения. Его повторно взяли под стражу 16 декабря.