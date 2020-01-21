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Аварія на Дунаї: капітана-українця знову відправили під домашній арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Українського капітана затонулого в Дунаї катера звільнили з-під варти і відправили під домашній арешт. Про це повідомляє УНН з посиланням на Hirado.

Аварія на Дунаї: капітана-українця знову відправили під домашній арешт

Українець, капітан катеру, якого звинувачують в аварії на Дунаї, був звільнений з-під варти, повідомив угорським ЗМІ речник прокуратури Будапешта Флоренц Раб. Він також заявив, що суд другої інстанції скасував ув’язнення капітана та призначив його кримінальний нагляд.

"Це означає, що не можна виходити з квартири без дозволу, потрібно носити пристрій для стеження”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що це рішення суперечить нинішній професійній позиції прокуратури, але зараз обвинувачення вичерпало його процедурний інструментарій.

Нагадаємо, зіткнення двох прогулянкових катерів сталося ввечері 29 травня 2019 року на Дунаї біля парламенту Угорщини.

Всього на борту катера було 35 осіб, врятувалися лише семеро. Під час пошукових робіт знайдено тіла 24 дорослих і 6-річної дитини.

Як повідомляв УНН, капітаном судна, який раніше був затриманий, виявився громадянин України з Одеси на ім’я Юрій. Йому 64 роки, його прізвище не уточнюється. Поліція підозрює його в халатності, яка призвела до людських жертв. Його помістили під варту.

Капітан був звільнений з-під варти після закінчення розслідування аварії в жовтні, але був змушений носити електронний пристрій стеження і не мав права залишати призначене місце проживання без дозволу. Його повторно взяли під варту 16 грудня.

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