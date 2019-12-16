Аварія на Дунаї: капітана-українця повторно заарештували

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Капітан круїзного судна, який брав участь в травневому зіткненні з екскурсійним судном на річці Дунай, в результаті якого загинули 28 осіб, був повторно заарештований через побоювання, що він може спробувати втекти до суду. Про це повідомили угорські прокурори, передає УНН з посиланням на AP.