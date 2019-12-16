Аварія на Дунаї: капітана-українця повторно заарештували

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Капітан круїзного судна, який брав участь в травневому зіткненні з екскурсійним судном на річці Дунай, в результаті якого загинули 28 осіб, був повторно заарештований через побоювання, що він може спробувати втекти до суду. Про це повідомили угорські прокурори, передає УНН з посиланням на AP.

Минулого місяця будапештські прокурори пред'явили 64-річному українцю - капітану Viking Sigyn, якого знають як Юрій Ц., звинувачення в недбалому ставленні до водного руху, що призвело до масової катастрофи, і 35 пунктам в ненаданні допомоги. Прокурори добиваються дев'ятирічного ув'язнення.

Тільки сім з 33 південнокорейських туристів, що перебували на борту екскурсійного судна Hableany (Русалка), пережили нічне зіткнення, в результаті якого загинули два члени угорського екіпажу цього судна.

Рішення суду Центрального району може бути оскаржене.

Капітан був звільнений з-під варти після закінчення розслідування аварії в жовтні, але був змушений носити електронний пристрій стеження і не мав права залишати призначене місце проживання без дозволу.

Hableany було піднято з Дунаю величезним плавучим краном 11 червня. Деякі з тіл загиблих були знайдені через кілька тижнів після аварії більш ніж за 100 км нижче за течією.

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