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Авария на Дунае: капитана-украинца повторно арестовали

Авария на Дунае: капитана-украинца повторно арестовали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Капитан круизного судна, участвовавшего в майском столкновении с экскурсионным судном на реке Дунай, в результате которого погибли 28 человек, был повторно арестован из-за опасений, что он может попытаться бежать до суда. Об этом сообщили венгерские прокуроры, передает УНН со ссылкой на AP.

В прошлом месяце будапештские прокуроры предъявили 64-летнему украинцу - капитану Viking Sigyn, которого знают как Юрий Ц., обвинение в небрежном отношении к водному движению, приведшему к массовой катастрофе, и 35 пунктам в неоказании помощи. Прокуроры добиваются девятилетнего тюремного заключения.

Только семь из 33 южнокорейских туристов на борту экскурсионного судна Hableany (Русалка) пережили ночное столкновение, в результате которого погибли два члена венгерского экипажа этого судна. 

Решение суда Центрального района может быть обжаловано.

Капитан был освобожден из-под стражи после окончания расследования аварии в октябре, но был вынужден носить электронное устройство слежения и не имел права покидать назначенное место жительства без разрешения.

Hableany было поднято из Дуная огромным плавучим краном 11 июня. Некоторые из тел погибших были найдены спустя несколько недель после аварии более чем в 100 километрах ниже по течению.

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