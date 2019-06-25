Авария Boeing 777 спровоцировала задержки в аэропорту во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Пассажирский самолет Boeing 777 после приземления врезался в посадочный мост в аэропорту Ниццы на юге Франции, что привело к нескольким задержкам с рейсами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily Star.
Левое крыло самолета Kuwait Airways врезалось в конструкцию в аэропорту накануне незадолго до 18:00 по местному времени.
Как указано, последующий обратный рейс был отменен, также были сообщения о задержках в аэропорту.
Авиакомпания заявила в Twitter, что все пассажиры и члены экипажа благополучно сошли с самолета и никто не пострадал.
Напомним, пожарный самолет совершил жесткую посадку в Канаде.
Y a de la casse a l'aéroport de Nice, juste ça va coûter des millions pic.twitter.com/21Fn0pgpzx— Bıggıe (@Biileeeel) 24 июня 2019 г.