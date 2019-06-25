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Аварія Boeing 777 спровокувала затримки в аеропорту у Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Пасажирський літак Boeing 777 після приземлення врізався в посадковий міст в аеропорту Ніцци на півдні Франції, що призвело до кількох затримок з рейсами. Про це УНН повідомляє з посиланням на Daily Star.

Аварія Boeing 777 спровокувала затримки в аеропорту у Франції

Ліве крило літака Kuwait Airways врізалося в конструкцію в аеропорту напередодні незадовго до 18:00 за місцевим часом.

Як зазначено, наступний зворотний рейс був відмінений, також були повідомлення про затримки в аеропорту.

Авіакомпанія заявила в Twitter, що всі пасажири і члени екіпажу благополучно зійшли з літака і ніхто не постраждав.

Нагадаємо, пожежний літак здійснив жорстку посадку в Канаді.

Y a de la casse a l'aéroport de Nice , juste ça va coûter des millions pic.twitter.com/21Fn0pgpzx

- Bıggıe (@Biileeeel) 24 червня 2019 р

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