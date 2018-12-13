Авакова еще раз вызовут на допрос 20 декабря

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 82574 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 185107 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 145239 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 209670 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 254622 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 214230 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246842 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208402 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 488887 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241484 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
81%
Популярные новости

Трагедия в Кривом Роге: Макрон жестко высказался о россии

6 апреля, 18:31 • 10563 просмотра

Землетрясение в Мьянме: число погибших возросло до 3500, восстановление страны осложняют дожди и жара

6 апреля, 18:51 • 8278 просмотра

На ВОТ Запорожской области оккупанты запустили "победобусы" к 9 мая - ЦНС

6 апреля, 19:08 • 7798 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: духовный советник Трампа призвал мир осудить "террор" россии

6 апреля, 19:23 • 6356 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 6052 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 266542 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 242490 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 327954 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 488887 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 580237 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33610 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 209670 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79796 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76218 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81739 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Авакова еще раз вызовут на допрос 20 декабря

Киев • УНН

 • 11460 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня не пришел в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовного производства относительно возможного покушения на экс-президента Украины Виктора Януковича. Его планируют вызвать еще раз на следующий четверг, 20 декабря. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Авакова еще раз вызовут на допрос 20 декабря

"Сегодня он (Аваков - ред.) не пришел", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, главу МВД планируют вызвать на следующий четверг, 20 декабря.

Добавим, что сегодня были проведены масштабные учения по безопасности в условиях военного положения, где присутствовал и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как сообщал УНН, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова вызвали на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве в отношении возможного покушения на экс-президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 29 мая 2015 по факту совершения в период с 21 февраля по 22 апреля 2014 года "неустановленными лицами по применению огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства" экс-президента Виктора Януковича по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины.

В июне 2018 года Печерский районный суд Киева обязал прокуратуру вручить бывшему охраннику Януковича Дмитрию Иванцову памятку о процессуальных правах и обязанностях как потерпевшего, чем фактически признал его потерпевшим в рамках производства о покушении на экс-президента.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.86
Bitcoin
$77,703.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,035.34
Ethereum
$1,544.63