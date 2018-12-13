Авакова еще раз вызовут на допрос 20 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня не пришел в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовного производства относительно возможного покушения на экс-президента Украины Виктора Януковича. Его планируют вызвать еще раз на следующий четверг, 20 декабря. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
"Сегодня он (Аваков - ред.) не пришел", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, главу МВД планируют вызвать на следующий четверг, 20 декабря.
Добавим, что сегодня были проведены масштабные учения по безопасности в условиях военного положения, где присутствовал и министр внутренних дел Арсен Аваков.
Как сообщал УНН, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова вызвали на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве в отношении возможного покушения на экс-президента Украины Виктора Януковича.
Напомним, ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 29 мая 2015 по факту совершения в период с 21 февраля по 22 апреля 2014 года "неустановленными лицами по применению огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства" экс-президента Виктора Януковича по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины.
В июне 2018 года Печерский районный суд Киева обязал прокуратуру вручить бывшему охраннику Януковича Дмитрию Иванцову памятку о процессуальных правах и обязанностях как потерпевшего, чем фактически признал его потерпевшим в рамках производства о покушении на экс-президента.