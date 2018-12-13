Авакова ще раз викличуть на допит 20 грудня

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні не прийшов до Генеральної прокуратури на допит як свідка у межах кримінального провадження щодо можливого замаху на екс-президента України Віктора Януковича. Його планують викликати ще раз на наступний четвер, 20 грудня. Про це УНН стало відомо з власних джерел.