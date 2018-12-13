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MIM-104 Patriot

Авакова ще раз викличуть на допит 20 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні не прийшов до Генеральної прокуратури на допит як свідка у межах кримінального провадження щодо можливого замаху на екс-президента України Віктора Януковича. Його планують викликати ще раз на наступний четвер, 20 грудня. Про це УНН стало відомо з власних джерел.

Авакова ще раз викличуть на допит 20 грудня

“Сьогодні він (А.Аваков — ред.) не прийшов”, — сказав співрозмовник агентства.

За даними джерела, Главу МВС планують викликати на наступний четвер, 20 грудня.

Додамо, що сьогодні були проведені масштабні навчання з безпеки в умовах воєнного стану, де був присутній і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як повідомляв УНН, Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова викликали на допит як свідка у кримінальному провадженні стосовно можливого замаху на екс-президента України Віктора Януковича.

Нагадаємо, ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 29 травня 2015 року за фактом вчинення у період з 21 лютого по 22 квітня 2014 року “невстановленими особами із застосування вогнепальної зброї умисних дій, спрямованих на скоєння умисного вбивства” екс-президента Віктора Януковича за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, п.12 ч.2 ст.115 КК України.

У червні 2018 року Печерський районний суд Києва зобов’язав прокуратуру вручити колишньому охоронцю Януковича Дмитру Іванцову пам’ятку про процесуальні права та обов’язки як потерпілого, чим фактично визнав його потерпілим у межах провадження щодо замаху на екс-президента. 

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